Уайлдер и Фьюри могут провести третий поединок в июне 2020 года

Третий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером может пройти 18 июня 2020 года.
Об этом сообщил известный промоутер Боб Арум.
«18 июня будет приоритетной датой реванша как для ESPN, так и для FOX. Это время - мертвый сезон для американского спорта, что сказалось бы на продажах положительно. Плей-офф НБА закончится, а бейсбол будет в середине сезона. Идеальное время», - приводит слова Арума ESPN.
Напомним, 23 февраля Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде победил Уайлдера. Британец стал новым чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версии WBC.
31-летний Фьюри имеет на своем счету 30 побед (21 нокаутом) и 1 ничью в 31 бое.
34-летний Уайлдер потерпел первое поражение в профессиональной карьере. В 44 поединках американец одержал 42 победы (41 нокаутом), еще одни бой завершился вничью.
Добавим, что этот поединок стал вторым между боксерами. В декабре 2018 года бой продлился все 12 раундов и завершился вничью.
Ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что организация хотела бы провести третий поединок между спортсменами.