Известен состав мужской сборной России на олимпийский отборочный турнир Соревнования пройдут в Лондоне с 14 по 24 марта.

Официальный сайт Федерации бокса России опубликовал состав мужской сборной страны для выступления на европейской олимпийской квалификации.

Соревнования в восьми весовых категориях пройдут в Лондоне с 14 по 24 марта, а возглавляет российскую сборную Виктор Фархутдинов

Состав выглядит следующим образом:

- Расул Салиев (весовая категория до 52 кг);

- Альберт Батыргазиев (до 57 кг);

- Габил Мамедов (до 63 кг);

- Андрей Замковой (до 69 кг);

- Глеб Бакши (до 75 кг);

- Имам Хатаев (до 81 кг):

- Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг);

- Иван Верясов (свыше 91 кг).

Капитаном мужской сборной России, как и на прошлогоднем чемпионате мира в Екатеринбурге, будет Андрей Замковой.

Летние Олимпийский игры пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.