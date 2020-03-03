Александр Поветкин: Уайт – сильный боксер, зрителей ждет красивый бой Встреча состоится 2 мая и пройдет в Манчестере.

Российский боксер Александр Поветкин поделился ожиданиями от поединка с британцем Диллианом Уайтом.

«Я очень рад, что проведу бой против Диллиана Уайта. Давно шли разговоры об этом, но, видимо, что-то не складывалось раньше. Диллиан хороший, сильный боксер, будет интересно с ним побоксировать.

Не буду делать громких заявлений, я выйду на ринг только побеждать, и 2 мая зрителей ждет хороший красивый бокс», – приводит слова Поветкина пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».

В активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 – нокаутом), два поражения и одна ничья. 31-летний Уайт одержал 27 побед в 27 боях (18 – нокаутом), потерпев одно поражение.