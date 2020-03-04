Диллиан Уайт: Очень уважаю Поветкина, он все еще опасен - Советский спорт
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04 марта 2020 02:00БоксГичунцев Артур

Диллиан Уайт: Очень уважаю Поветкина, он все еще опасен

Их встреча состоится 2 мая и пройдет в Манчестере.

Британский боксер Диллиан Уайт высказался в адрес россиянина Александра Поветкина, с которым у него состоится поединок этой весной.

«Очень уважаю Поветкина. У этого парня колоссальный опыт. Он все еще опасен. К тому же, он выигрывал Олимпиаду. И не стоит забывать, что за всю карьеру Поветкин проигрывал только Владимиру Кличко и Энтони Джошуа.

Могу заверить вас, что никакой недооценки с моей стороны не будет. Я настроен на победу. Как я говорил, уважаю Александра, но на ринге во мне проснется животный инстинкт, потому что я хочу выиграть пояс чемпиона», – цитирует британца Boxing Scene.

На данный момент в активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 – нокаутом), два поражения и одна ничья. 31-летний Уайт одержал 27 побед в 27 боях (18 – нокаутом), потерпев одно поражение.

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