Назван первый соперник Жалгаса Жумагулова в UFC Боец наилегчайшего дивизиона UFC из Казахстана получил для дебютного боя американца Джордана Эспиносу.

Казахстанский боец самой престижной версии смешанных единоборств UFC Жалгас Жумагулов в своем дебютном бою встретится с представителем США Джорданом Эспиносой. Матч состоится 13 июня на турнире в Нур-Султане.

На счету Жумагулова 13 побед при трех поражениях, он бывший чемпион Fight Nights Global в наилегчайшем весе. Боец ушел в UFC на серии из четырех побед, напоминает vmma.ru.

У Джордана Эспиносы 14 побед при семи поражениях в смешанных единоборствах. Он оказался в UFC, дважды досрочно выиграв на шоу Dana White’s Contender Series. Однако пока UFC у него только два поражения удушающими приемами.