У Каролины Ковалькевич ограничено движение правого глаза Польский боец UFC скоро перенесет операцию, ей вставят титановую пластину.

Спортсменка из самой популярной серии смешанных единоборств Каролина Ковалькевич пятого марта перенесет операцию, ей вставят титановую пластину.

Она получила перелом кости под правым глазом еще в первом раунде ее боя с китаянкой Янь Ксяонань, в итоге проиграв по очкам, напоминает valetudo.ru. Сразу после боя она пожаловалась на плохое самочувствие и обратилась к врачам.

Ковалькевич на своей странице в Instagram написала, что восстановление займет несколько месяцев. Однако, она надеется, что все закончится хорошо, и что ее лучшие бои еще впереди. На опубликованном ей видео заметно, что у спортсменки ограничено движение правого глаза. Все лицо Ковалькевич покрыто гематомами.