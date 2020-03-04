Чудинов проведет бой с подопечным Роя Джонса Российский боксер подерется с Айзеком Чилембой 21 марта во Владикавказе.

Федор Чудинов проведет бой с Айзеком Чилембой из Малави, которого тренирует знаменитый боксер Рой Джонс-младший — бывший абсолютный чемпион мира в нескольких весах.

Российский обладатель чемпионского пояса WBA Gold во втором среднем весе встретится с Чилембой 21 марта во Владикавказе, сообщает Федерация бокса России.

32-летний Чудинов одержал 22 победы на профессиональном ринге, потерпев два поражения. На счету 31-летнего Чилембы 26 побед, семь поражений и две ничьи.