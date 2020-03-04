Чудинов проведет бой с подопечным Роя Джонса - Советский спорт
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04 марта 2020 14:15БоксТрофименко Кирилл

Чудинов проведет бой с подопечным Роя Джонса

Российский боксер подерется с Айзеком Чилембой 21 марта во Владикавказе.

Федор Чудинов проведет бой с Айзеком Чилембой из Малави, которого тренирует знаменитый боксер Рой Джонс-младший — бывший абсолютный чемпион мира в нескольких весах.

Российский обладатель чемпионского пояса WBA Gold во втором среднем весе встретится с Чилембой 21 марта во Владикавказе, сообщает Федерация бокса России.

32-летний Чудинов одержал 22 победы на профессиональном ринге, потерпев два поражения. На счету 31-летнего Чилембы 26 побед, семь поражений и две ничьи.

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