Александр Емельяненко: Летом буду бить Минеева по правилам бокса 3 апреля уроженец Старого Оскола сразится с соотечественником Магомедом Исмаиловым на турнире АСА 107.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о скором поединке против экс-чемпиона Fight Nights Владимира Минеева.

«Летом у меня планируется бой по правилам бокса. Против кого? Не могу сказать пока. А, Минеев уже говорил об этом? Да, буду бить Минеева», - цитирует Емельяненко Sport24.ru.

Добавим, что осенью 2019 года 38-летний Емельяненко нокаутировал в боксерском поединке российского стронгмена Михаила Кокляева.