Александр Емельяненко: Летом буду бить Минеева по правилам бокса

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о скором поединке против экс-чемпиона Fight Nights Владимира Минеева.
«Летом у меня планируется бой по правилам бокса. Против кого? Не могу сказать пока. А, Минеев уже говорил об этом? Да, буду бить Минеева», - цитирует Емельяненко Sport24.ru.
Добавим, что осенью 2019 года 38-летний Емельяненко нокаутировал в боксерском поединке российского стронгмена Михаила Кокляева.
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