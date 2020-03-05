Уайт и Поветкин провели битву взглядов (видео)

Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian OpenНовак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты.02.02.2020 18:43ТеннисМысин Николай
У россиян – два золота для Белоруссии. Для себя – сереброПоследние гонки чемпионата Европы принесли сборной России серебро – Кристина Резцова стала второй в пасьюте. Победы Сергея Бочарникова и Елены Кручинкиной порадовали уже Белоруссию.01.03.2020 19:00БиатлонМысин Николай
Соня из ЦСКА вновь побила Соню от Тутберидзе. А заодно и Медведеву с ТуктамышевойВ финале Кубка России в Великом Новгороде первой среди юниорок-одиночниц с оценками мирового уровня за 220 баллов стала 12-летняя Софья Самоделкина.21.02.2020 21:00Фигурное катаниеТигай Лев
Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian OpenВ финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России.01.02.2020 16:45ТеннисМысин Николай
Отмучились. Без Логинова мужская сборная провалила и масс-старт, и турнир в целомПоследняя гонка чемпионата обернулась для России кошмаром. Никита Поршнев и Матвей Елисеев попали в топ-5… с конца. Александр Логинов на старт не вышел.23.02.2020 19:30БиатлонМысин Николай
Вадим Шипачев: Мы выстояли в концовке и победилиНападающий «Динамо» Вадим Шипачев после победы над «Спартаком» со счетом 5:1 в матче плей-офф.02.03.2020 22:45ХоккейГригорьевская Юлия
Сергей Кузьмин: Уайлдер – ничтожество на фоне ФьюриРоссийский боксер тяжелого веса Сергей Кузьмин заявил, что бывшему чемпиону по версии WBC Деонтею Уайлдеру нужно многое изменить в своем боксе, если он захочет взять реванш у британца Тайсона Фьюри.23.02.2020 12:30БоксУсачев Владислав
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешноватоЭкс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту.28.02.2020 14:00ТеннисКлючникова Анастасия
Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео)Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой.17.02.2020 15:00Фигурное катаниеТигай Лев
Андрей Червиченко: В нашей стране чудес все возможно. Даже футбольные откатыБывший президент «Спартака» прокомментировал сообщения о том, что в РПЛ есть некий клуб, где химичат с зарплатами.04.03.2020 21:18ФутболАвгустин Александр