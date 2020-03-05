Уайт и Поветкин провели битву взглядов (видео) Их бой состоится 2 марта и пройдет в Манчестере (Англия).

Россиянин Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт провели пресс-конференцию, в ходе которой также состоялась дуэль взглядов.

На данный момент в активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 – нокаутом), два поражения и одна ничья. 31-летний Уайт одержал 27 побед в 27 боях (18 – нокаутом), потерпев одно поражение.