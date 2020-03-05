Тайсон Фьюри: Уайлдер достойный соперник, но я побью его и в третий раз - Советский спорт
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05 марта 2020 12:05БоксНечаев Юрий

Тайсон Фьюри: Уайлдер достойный соперник, но я побью его и в третий раз

Британец стал чемпионом мира в тяжелом весе по версии всемирного боксерского совета.

Британский боксер Тайсон Фьюри не сомневается в том, что сможет еще раз победить американца Деонтея Уайлдера.

«Я побил Уайлдера в первый раз, побил во второй раз и обязательно побью его в третий раз. Единственное, что я скажу о нем, так это то, что он очень достойный соперник, и он очень опасный противник. Деонтей имеет за плечами 41 нокаут и только одно поражение, вы не сможете списывать такого парня», - приводит слова Фьюри Boxing scene.

Напомним, 23 февраля Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде победил Уайлдера. Британец стал новым чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версии WBC.

31-летний Фьюри имеет на своем счету 30 побед (21 нокаутом) и 1 ничью в 31 бое.

34-летний Уайлдер потерпел первое поражение в профессиональной карьере. В 44 поединках американец одержал 42 победы (41 нокаутом), еще одни бой завершился вничью.

Добавим, что этот поединок стал вторым между боксерами. В декабре 2018 года бой продлился все 12 раундов и завершился вничью.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что организация хотела бы провести третий поединок между спортсменами.

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