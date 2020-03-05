Мэйвезер – о поединке с Нурмагомедовым: Хочу получить 600 млн долларов Американец обозначил свои условия.

Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер готов встретиться на ринге с обладателем титула UFC Хабибом Нурмагомедовым или ирландцем Конором Макгрегором, который является одним из лучших бойцов ММА.

«Мне нужен бой с Хабибом или реванш с Макгрегором. Я - бизнесмен, поэтому хочу встретиться с настоящей звездой.

Каковы мои условия? 600 млн долларов. Почему? Потому, что это риск», - цитирует Мэйвезера Mirror.

Напомним, американец победил Макгрегора летом 2017 года техническим нокаутом в 11-м раунде. По слухам, он получил за эту встречу более 200 млн долларов.