Боец Буторин: В борьбе никак не получается добиться прогресса Петербуржец прокомментирова поражение от Довлтжана Ягшимурадова в титульном бою.

Боец смешанных единоборств из Санкт-Петербурга Алексей Буторин посетовал на то, что ему никак не удается прогресса в борьбе, так он является явно выраженным «ударником».

По мнению спортсмена, именно это обстоятельство и стало главной причиной его поражения в титульном бою против Довлтжана Ягшимурадова. «Сколько не бьюсь с этим, прогресс практически незаметен. В моем случае месячные сборы ничего не изменят, так как не получится за это время сформировать навык. Куда на сборы не отправляйся и с кем не тренируйся», — приводит слова Буторина News.ru.

Он добавил, что это был его первый пятираундовый бой, к которому он не совсем оказался физически готов. Соперник же, напротив, грамотно рассчитал силы и полностью выполнил свой план на бой, который получился не слишком зрелищным.