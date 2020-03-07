Ломаченко назвал дату боя с Лопесом - Советский спорт
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07 марта 2020 14:57БоксТрофименко Кирилл

Ломаченко назвал дату боя с Лопесом

Поединок между украинским и американским боксером состоится 30 мая.

Украинский боксер, чемпион по версиям WBA и WBO, Василий Ломаченко проведет бой против чемпиона IBF в легком весе американца Теофимо Лопеса 30 мая.

Об этом Ломаченко сообщил на своей странице в Instagram.

Ранее эту же дату назвал и Лопес. Место проведения поединка ни тот, ни другой спортсмен пока не афишируют.

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