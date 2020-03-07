Ломаченко назвал дату боя с Лопесом Поединок между украинским и американским боксером состоится 30 мая.

Украинский боксер, чемпион по версиям WBA и WBO, Василий Ломаченко проведет бой против чемпиона IBF в легком весе американца Теофимо Лопеса 30 мая.

Об этом Ломаченко сообщил на своей странице в Instagram.

Ранее эту же дату назвал и Лопес. Место проведения поединка ни тот, ни другой спортсмен пока не афишируют.