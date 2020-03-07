Россиянин Тищенко нокаутировал аргентинца Аумаду Рейтинговый бой прошел в рамках турнира в Екатеринбурге.

Олимпийский чемпион 2016 года российский боксер Евгений Тищенко победил аргентинцу Маркосу Антонио Аумаду в рейтинговом бою.

Бой завершился победой россиянина техническим нокаутом в третьем раунде. Тищенко одержал седьмую победу в семи боях на профессиональном ринге, на счету Аумады 21 победа и девять поражений.

Изначально Тищенко должен был биться с французом Оливье Вотреном, но по состоянию здоровья тот был вынужден сняться с поединка за принадлежащий россиянину титул WBO Inter-Continental в первом тяжелом весе. Поэтому вместо титульного бой стал рейтинговым.