Россиянин Тищенко нокаутировал аргентинца Аумаду - Советский спорт
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07 марта 2020 20:28БоксТрофименко Кирилл

Россиянин Тищенко нокаутировал аргентинца Аумаду

Рейтинговый бой прошел в рамках турнира в Екатеринбурге.

Олимпийский чемпион 2016 года российский боксер Евгений Тищенко победил аргентинцу Маркосу Антонио Аумаду в рейтинговом бою.

Бой завершился победой россиянина техническим нокаутом в третьем раунде. Тищенко одержал седьмую победу в семи боях на профессиональном ринге, на счету Аумады 21 победа и девять поражений.

Изначально Тищенко должен был биться с французом Оливье Вотреном, но по состоянию здоровья тот был вынужден сняться с поединка за принадлежащий россиянину титул WBO Inter-Continental в первом тяжелом весе. Поэтому вместо титульного бой стал рейтинговым.

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