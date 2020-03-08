Два участника турнира UFC 248 подрались прямо на стадионе

Бойцы смешанных единоборств полулегкого дивизиона Брайан Ортега и Час Сун Джун (Корейский Зомби) устроили потасовку прямо на стадионе в Лас-Вегасе во время престижного турнира UFC 248.
Причина инцидента на данный момент неизвестна, сообщает bloodyelbow.com.
В главном событии турнира Исраэль Адесанья победил Йоэля Ромеро единогласным решением судей и защитил чемпионский титул в среднем весе.
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