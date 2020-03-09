Шлеменко проведет бой с Тейлором 25 апреля - Советский спорт
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09 марта 2020 19:00БоксТрофименко Кирилл

Шлеменко проведет бой с Тейлором 25 апреля

Поединок состоится в Екатеринбурге в рамках турнира RCC.

Бывший обладатель чемпионского пояса смешанных единоборств в среднем весе по версии Bellator россиянин Александр Шлеменко проведет бой против экс-чемпиона PFL американца Луиса Тейлора.

Поединок состоится 25 апреля в рамках турнира RCC, сообщает «Вестник MMA».

Изначально бой планировалось провести в декабре прошлого года, однако его пришлось перенести из-за травмы Тейлора.

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