Шлеменко проведет бой с Тейлором 25 апреля

Бывший обладатель чемпионского пояса смешанных единоборств в среднем весе по версии Bellator россиянин Александр Шлеменко проведет бой против экс-чемпиона PFL американца Луиса Тейлора.
Поединок состоится 25 апреля в рамках турнира RCC, сообщает «Вестник MMA».
Изначально бой планировалось провести в декабре прошлого года, однако его пришлось перенести из-за травмы Тейлора.
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