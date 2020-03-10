Дебютный бой Гассиева в тяжелом весе может пройти в России Представитель команды бывшего чемпиона мира по боксу Мурата Гассиева сообщил ТАСС о том, что дебютный поединок спортсмена в супертяжелом весе могут провести на территории России.

– Один из вариантов – проведение следующего боя Мурата в России, – сказал собеседник агентства.

Напомним, что Гассиев должен был дебютировать в другом весе 1 марта в США в поединке против американца Джерри Форреста, но бой был отменен.

26-летний россиянин является бывшим чемпионом мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе. На профессиональном ринге он одержал 26 побед (19 – нокаутом) при одном поражении.

Свой последний на данный момент поединок Гассиев провел в июле 2018 года, когда он решением судей проиграл украинцу Александру Усику. Для российского спортсмена бой против Форреста должен был стать первым в тяжелой весовой категории.