Флойд Мейвейзер: Я буду биться с Нурмагомедовым в следующем поединке Ранее боксер победил Конора Макгрегора.

Известный американский боксер Флойд Мейвейзер заявил, что готов к поединку против российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.

«Если я могу устроить шоу для всего мира, заработав при этом 600 миллионов долларов, то почему бы не устроить бои с Макгрегором и Хабибом? В конце концов, когда деньги поступят на мой счет, мои дети скажут: «Папа, мы тобой гордимся». Если у меня получится заработать еще 600 миллионов долларов, которые достанутся моим детям и внукам, то почему бы и нет? Да, я буду биться с Хабибом в следующем поединке», - цитирует боксера Boxing news24.com.

Напомним, 43-летний американец за свою профессиональную карьеру одержал 50 побед (27 нокаутом).

Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках в ММА. Он является чемпионом UFC в легком весе. 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке россиянину предстоит защита титула в бою против Тони Фергюсона.

Оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев. В своих последних поединках 31-летний Нурмагомедов одолел американца Дастина Порье, а 36-летний Фергюсон оказался сильнее соотечественника Дональда Серроне.