Нурмагомедов планирует завершить бой с Фергюсоном досрочно Российский спортсмен хочет завершить поединок во втором или третьем раунде.

Действующий чемпион UFC в легком весе, российский боец смешанных единоборств Хабиб

Нурмагомедов заявил, что планирует добиться досрочной победы в титульном поединке против

американца Тони Фергюсона.



«Если посмотреть на его статистику, то становится понятно, что он настоящий боец, поэтому мне и

нравится этот бой. Я нацелен на досрочную победу — во втором или в третьем раунде», — приводитCBS Sports Нурмагомедова.





Бой состоится на турнире UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля. Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 боях в MMA, Фергюсон добился 25 побед и потерпел три поражения в 28 поединках.