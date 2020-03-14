Чемпион М-1 Доскальчук будет выступать в UFC На счету украинца 10 побед и одно поражение в российском промоушене.

Боец смешанных единоборств, чемпион российской организации М-1 в наилегчайшем весе украинец Александр Доскальчук будет выступать в UFC. «Александр стал бойцом UFС», — приводит ТАСС слова представителя команды бойца. Доскальчук провел последний поединок в ноябре 2018 года. Он одержал победу над финном Микаэлем Силандером единогласным решением судей. Всего на счету 30-летнего спортсмена 10 побед и одно поражение.