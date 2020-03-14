Роузи подготовилась к эпидемии коронавируса

Ронда Роузи опубликовала в Instagram видео, в котором показала наполненные холодным мясом холодильники, резервуар с чистой водой и аккумулятор, который позволит ей не реагировать на возможные проблемы с электричеством.
«Я горжусь тем, что много лет готовилась к чему-то подобному. Паника по поводу пандемии поможет нам стать самостоятельнее и более готовыми к будущему. У вас уйдет какое-то время, чтобы сделать свой дом самодостаточным, но в итоге вы сэкономите деньги, сократите свой углеродный след, избавитесь от счетов по воде и электричеству. Вы просто будете счастливее. Хватит паниковать, пора готовиться», — написала Роузи.
Фанаты спортсменки остались недовольны этим постом, обвинив Роузи в создании панических настроений.
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