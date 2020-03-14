Финал WBSS между Дортикосом и Бриедисом перенесен Поединок состоится 16 мая. Причина переноса — эпидемия коронавируса.

Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между представителем Латвии Майрисом Бриедисом и кубинцем Юниером Дортикосом перенесен на 16 мая из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте WBSS.

Бой Бриедиса с Дортикосом должен был пройти в Риге 21 марта, однако власти Латвии вынесли запрет на проведение в стране массовых мероприятий с участием более двухсот человек из-за угрозы заражения коронавирусом на срок до 14 апреля.

Все билеты, купленные на бой, будут действительными на новую дату проведения поединка.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.