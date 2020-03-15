Головкин шестого июня проведет бой с Шереметой Поединок пройдет в американском Инглвуде.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин проведет свой следующий бой шестого июня. Соперником станет поляк Камил Шеремета.

Бой переносился уже три раза. Изначально он должен был состояться 29 февраля, а затем 28 марта, сообщает ESPN.

Головкин свой предыдущий бой провел в октябре 2019 года. Тогда казахстанец победил украинца Сергея Деревянченко.

Боксер одержал 40 побед (35 нокаутом) на профессиональном ринге, также на его счету одна ничья и одно поражение. Шеремета выиграл 21 бой, ни разу не проиграв.