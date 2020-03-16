Александр Усик: Я болен хэппивирусом Украинский боксер сделал неожиданное признание.

Украинский боксер Александр Усик перед поединком с британцем Дереком Чисорой в суперттяжелом весе пошутил о состоянии своего здоровья.

«Я хочу вам кое в чем признаться. Вот прямо откровенно сказать, что я болен. Заболел я. И могу назвать чем. Новый виток вируса. Им болеют многие люди, но до конца не знают. Хэппивирус. Да. Еще раз повторю: хэппивирус. Ха-ха-ха. Я болен хэппивирусом», — написал Усик на своей странице в Instagram, видимо намекая на распространяющуюся в мире эпидемию коронавируса.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии. На Украине также зафиксированы несколько случаев заболевания.