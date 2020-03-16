Александр Усик: Я болен хэппивирусом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
16 марта 2020 01:33БоксТрофименко Кирилл

Александр Усик: Я болен хэппивирусом

Украинский боксер сделал неожиданное признание.

Украинский боксер Александр Усик перед поединком с британцем Дереком Чисорой в суперттяжелом весе пошутил о состоянии своего здоровья.

«Я хочу вам кое в чем признаться. Вот прямо откровенно сказать, что я болен. Заболел я. И могу назвать чем. Новый виток вируса. Им болеют многие люди, но до конца не знают. Хэппивирус. Да. Еще раз повторю: хэппивирус. Ха-ха-ха. Я болен хэппивирусом», — написал Усик на своей странице в Instagram, видимо намекая на распространяющуюся в мире эпидемию коронавируса.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии. На Украине также зафиксированы несколько случаев заболевания.

Судейские ошибки решают судьбу Кубка Харламова? Драматичный плей-офф в молодежке 15.03.2020 21:49 Хоккей
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Это выше всех интересов. Как Роналду, Погба и другие звезды помогают в борьбе с эпидемией Коронавирус появился в мире как лакмусовая бумажка. Словно для того, чтобы узнать, какие ценности преобладают в обществе. Чем живет тот или иной народ. Для кого важна каждая человеческая жизнь, а для кого понты дороже жизни. 15.03.2020 22:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:20 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Чарльз Оливейра: Скоро пояс в легком весе станет моим! Оливейра удушающим приемом одержал победу над Ли на турнире UFC Fight Night 170 Крылов победил Уокера судейским решением на турнире UFC в Бразилии
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев
Что, где, когда. Гид по турниру UFC 248, где Адесанья подерется с Ромеро, а Чжан — с Еджейчик 8 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 248. «Советский спорт» сделал для вас небольшой гид по бойцовскому шоу. 07.03.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей
Александр Пуцко: Чемпионат надо останавливать После матча ЦСКА – «Уфа» защитник гостей Александр Пуцко поделился мнение об игре. 15.03.2020 20:59 Футбол Григорьевская Юлия
«Йокерит» уходит? Сезон в КХЛ закроют, а чемпионом объявят ЦСКА «Йокерит» отказался от продолжения борьбы в плей-офф. Пока это инсайдерская информация, которую финский клуб опроверг. Скоро лига должна объявить о закрытии сезона? 14.03.2020 14:09 Хоккей Иванов Сергей
Виват, Мартен, виват! Фуркад ушел по-королевски Великий француз выиграл свою последнюю в карьере гонку 14.03.2020 18:17 Биатлон Волохов Юрий
Новости
01:33 Бокс Александр Усик: Я болен хэппивирусом
01:16 Футбол «Барселона» готова предложить тер Штегену 6,3 млн евро в год
01:00 Футбол «ПСЖ» продолжит попытки купить Доннарумму
00:48 Футбол Нидерланды продлили срок запрета на проведение футбольных соревнований
00:34 Футбол Президент «Лацио» хочет заставить игроков продолжать тренировки
00:15 Футбол Перейра пропустит несколько месяцев
23:55 Футбол Андрей Аршавин: «Ростову» не хватает солидности и духа победителя
23:40 Футбол Летнее трансферное окно в Европе могут перенести
23:24 Футбол «ПСЖ» продлил запрет на тренировки игроков
23:08 Футбол Чемпионат Мексики будет приостановлен
22:52 Биатлон Дмитрий Васильев: Не хочу петь дифирамбы Фуркаду
22:36 Футбол Валерий Газзаев: Отсутствие побед ЦСКА — ошибки при подготовке к сезону
22:23 Футбол Академия «Локомотива» закрылась на карантин
22:08 Футбол «Галатасарай» и «Бешикташ» сыграли вничью в стамбульском дерби
21:56 Футбол Гжегож Крыховяк: «Локомотив» взял три очка против соперника, который играл очень хорошо
21:49 Футбол Хонда дебютирует за «Ботафого» уже сегодня
21:43 Футбол Карпин – после поражения от «Локо»: Очевидное – невероятное!
21:42 Футбол Семин - после победы над «Ростовом»: «Локомотив» впервые поднялся на второе место, это важно
21:33 Футбол Валерий Газзаев: Чемпионат РПЛ надо останавливать
21:20 Футбол Карпин - об игре с «Локомотивом»: Одна команда играла, создавала моменты, другая забивала
Все ужасы карантина: приехавшая из Италии девушка описала "лечение" в Подмосковье
Парфенчиков отменил все массовые мероприятия в Карелии из-за угрозы коронавируса
Неделя в Удмуртии: ижевские трещинки, новые назначения, согласный Госсовет
Ошибки «Авангарда», дебоширы во власти и обновленный генплан Омска
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика