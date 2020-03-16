Бывший боец UFC обвиняется в сексуальных домогательствах - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
16 марта 2020 20:37БоксТрофименко Кирилл

Бывший боец UFC обвиняется в сексуальных домогательствах

Ему предъявлены обвинения третьей и четвертой степени.

Бывший боец UFC в легком весе Джон Так из Гуама арестован по обвинению в сексуальных домогательствах.

35-летнему бойцу из Гуама предъявлены обвинения в домогательствах третьей и четвертой степени, — сообщает Guam Daily Post.

Так провел в различных турнирах по смешанным единоборствам 16 боев. Он одержал 11 побед (пять нокаутом) и потерпел пять поражений. Последний бой он провел в декабре 2019-го года, победив Рюичиро Сумимуру.

Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев
Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай
Что, где, когда. Гид по турниру UFC 248, где Адесанья подерется с Ромеро, а Чжан — с Еджейчик 8 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 248. «Советский спорт» сделал для вас небольшой гид по бойцовскому шоу. 07.03.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей
Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбе Женской гонкой преследования в финском Контиолахти завершился не только биатлонный, но и весь зимний мировой сезон-2019/20. Досрочно - из-за коронавируса. 14.03.2020 19:30 Биатлон
Еще по теме:
Иван Черезов: Французы здорово прибавили в прошедшем сезоне, особенно Жаклен Доротея Вирер: Горжусь тем, что подняла итальянский флаг в такой трудный для страны момент Вирер во второй раз подряд выиграла Кубок мира
Валиева или Лю? Второй раунд драки за олимпийское золото-2022 Сегодня на юниорском ЧМ в Таллине в борьбу вступают одиночницы. Второй раунд противостояния Камилы Валиевой и Алисы Лю, где на кону – титул олимпийской чемпионки! 06.03.2020 11:30 Фигурное катание Тигай Лев
Александр Тихонов: Губерниев – талантливый парень, но свой талант использовал неправильно Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о неудачах российских биатлонистов, Александре Логинове и окончании «войны» с Дмитрием Губерниевым. 11.03.2020 20:00 Биатлон Волохов Юрий
Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Турнир ACA в Москве, где Емельяненко подерется с Исмаиловым, под угрозой срыва из-за коронавируса Вполне вероятно, что самое ожидаемое бойцовское шоу в России перенесут. 10.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей
Знарок в Спартаке. Казнить нельзя помиловать. «Советский спорт» подводит итоги работы тренера и предлагает читателям расставить запятые в заголовке. 13.03.2020 18:30 Хоккей Федоровский Александр
Мужик! И чемпион. Андрей Мозалев – лучший юниор мира На ЧМ среди юниоров в Таллине разыгран второй комплект наград. Золото опять у России: его завоевал Андрей Мозалев. Петр Гуменник – на третьем месте. 06.03.2020 23:45 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
21:32 Самбо Чемпионат Европы по самбо перенесен
21:24 Футбол «Тамбов» разгромил «Крылья Советов» и покинул зону вылета
21:19 Футбол УЕФА не может определять чемпионов стран
20:54 Футбол Чемпионат ЮАР по футболу приостановлен
20:54 Хоккей Решение о проведении чемпионата мира будет принято на этой неделе
20:43 Баскетбол РФБ приостанавливает все соревнования с 20 марта
20:37 Бокс Бывший боец UFC обвиняется в сексуальных домогательствах
20:22 Футбол «Реал» готов расстаться с Бэйлом
20:17 Футбол Валерий Газзаев: Признать «Зенит» чемпионом за восемь игр до конца сезона? Этого нельзя допустить!
20:07 Футбол Лаллана интересен четырем клубам АПЛ
19:58 Футбол Евросоюз готов закрыть границы. Встреча Швеция - Россия может не состояться
19:47 Футбол Миодраг Божович: Пока не вижу ничего страшного, но лучше перестраховаться
19:39 ММА Президент АСА: Сделаем все, чтобы поединок Емельяненко - Исмаилов состоялся
19:39 Бокс Андрей Рябинский: Ждем новостей из Англии, надеемся, что Поветкин - Уайт состоится в мае
19:35 Шахматы Сергей Лазарев: Хотел бы, чтобы москвич сыграл в матче за корону
19:32 Футбол Юрий Гаврилов: Если суждено заразиться коронавирусом, это произойдет
19:24 Футбол Леонид Федун: Надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению
19:07 Футбол «Аталанта» выкупит Пашалича у «Челси»
19:03 Футбол Сборная России рассказала болельщикам о симптомах и профилактике коронавируса
18:53 Футбол Матч «Локомотив» — «Оренбург» отменен
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции
Массовые мероприятия запретили в Ростовской области из-за коронавируса
«Уже давно мемный город». Как представляют Нижний Тагил жители других городов России
Отставку спикера Госсовета Удмуртии инициировали депутаты Госсовета
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика