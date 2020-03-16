Бывший боец UFC обвиняется в сексуальных домогательствах Ему предъявлены обвинения третьей и четвертой степени.

Бывший боец UFC в легком весе Джон Так из Гуама арестован по обвинению в сексуальных домогательствах.

35-летнему бойцу из Гуама предъявлены обвинения в домогательствах третьей и четвертой степени, — сообщает Guam Daily Post.

Так провел в различных турнирах по смешанным единоборствам 16 боев. Он одержал 11 побед (пять нокаутом) и потерпел пять поражений. Последний бой он провел в декабре 2019-го года, победив Рюичиро Сумимуру.