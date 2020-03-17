UFC отменила три ближайших турнира Организация приняла такое решение из-за распространения коронавируса по планете.

UFC приняла решение отложить на неопределенный срок проведение трех турниров — в Лондоне, Коламбусе и Портленде.

Причиной, конечно, стала пресловутая эпидемия коронавируса, сообщает в своем Twitter журналист Майкл Кэррол.

«Мероприятие в эти выходные, а также 28 марта и 11 апреля перенесены на неопределенный срок. UFC также предлагает поддержку любому сотруднику и члену его семьи, которому может потребоваться медицинская поддержка в ближайшие недели и месяцы, — приводит Кэррол слова главы UFC Даны Уайта.

На данный момент непонятны перспективы проведения турнира UFC 249, на котором чемпион в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов должен провести защиту титула против Тони Фергюсона. Бой намечен на 18 апреля в Нью-Йорке.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.