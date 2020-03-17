Емельяненко хочет провести бой перед поединком с Исмаиловым. - Советский спорт
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17 марта 2020 14:25БоксТрофименко Кирилл

Емельяненко хочет провести бой перед поединком с Исмаиловым.

Боец смешанного стиля ждет предложения.

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко планирует провести промежуточный бой перед поединком с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Да, я хочу провести бой. Жду предложений», — приводит ТАСС слова спортсмена.

Бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесен на 24 июля в связи с распространением коронавируса. Он должен был пройти третьего апреля на «ВТБ-Арене» в Москве.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.

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