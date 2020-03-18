Бой Нурмагомедова и Фергюсона не состоится в Нью-Йорке Причиной стала пандемия коронавируса во всем мире.

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк запретила проведение в Бруклине турнира UFC 249. Главным событием вечера должен был стать бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном.

Об этом сообщает MMA Fighting. Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что поединок состоится в любом случае. Он должен пройти 18 апреля и может пройти за пределами США.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.