Виталий Кличко помыл руки в боксерских перчатках. Учит бороться с коронавирусом Бывший боксер, а сейчас мэр Киева призвал соблюдать гигиену.

Известный в прошлом боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко в своем аккаунте в Tik-Tok опубликовал видео, на котором моет руки в боксерских перчатках, а потом уже без них.

«Не забывайте», — написал он, сопроводив пост хештегами «мой руки» и handschallenge. Так Кличко присоединился к Hands Challenge, в рамках которого призывают соблюдать личную гигиену в период пандемии коронавируса, передает Sport24.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.