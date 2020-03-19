Виталий Кличко помыл руки в боксерских перчатках. Учит бороться с коронавирусом

Известный в прошлом боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко в своем аккаунте в Tik-Tok опубликовал видео, на котором моет руки в боксерских перчатках, а потом уже без них.
«Не забывайте», — написал он, сопроводив пост хештегами «мой руки» и handschallenge. Так Кличко присоединился к Hands Challenge, в рамках которого призывают соблюдать личную гигиену в период пандемии коронавируса, передает Sport24.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.
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