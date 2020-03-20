Кубрат Пулев: Вероятно, поединок против Джошуа пройдет в конце года Бой должен был состояться в июне.

Болгарский боксер Кубрат Пулев подтвердил, что поединок против британца Энтони Джошуа перенесен из-за коронавируса.

«Проведение боя 20 июня невозможно из-за коронавируса, несмотря на то, что я готов к нему. Вероятно, что поединок состоится позднее, ближе к концу года», — сказал Пулев телеканалу BTV.

Напомним, Джошуа является чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO в тяжелом весе. 30-летний боксер провел 24 боя на профессиональном ринге. Британец одержал 23 победы (21 нокаутом) и потерпел одно поражение. Два последних поединка Джошуа провел против Энди Руиса. В июне 2019 года мексиканец одержал неожиданную победу, однако в декабре прошлого года британец взял реванш.

38-летний Пулев имеет в своем активе 28 побед (14 нокаутов) и одно поражение. Свое единственное поражение болгарин потерпел от Владимира Кличко в ноябре 2014 года. В своем последнем поединке болгарский боксер в ноябре прошлого года победил американца Райделла Букера.