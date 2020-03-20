Александр Усик: Задумаюсь о карьере в голливудском кино, когда надоест бокс На 23 мая запланирован поединок украинца против Дерека Чисоры.

В интервью Boxing Scene 33-летний украинский боксер Александр Усик рассказал о том, когда может завершить карьеру в профессиональном спорте:

«Пока у меня будет оставаться мотивация вставать в 5 утра и тренироваться, я буду заниматься боксом. Вот когда почувствую, что уже не хочу вылезать из кровати, то тогда задумаюсь о начале карьеры в голливудском кино.

А сейчас у меня совсем другая мечта: стать абсолютным чемпионом в двух разных весовых категориях».

Усик – абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. 23 мая украинец должен дебютировать в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) в бою против 36-летнего британца Дерека Чисора. Бой запланировано провести 23 мая, и дату проведению поединка пока не перенесли.

Стоит отметить, что победитель этого боя сможет встретиться с британским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, и IBO Энтони Джошуа.

На счету украинца 17 побед в 17 поединках на профессиональном уровне. Чисора за свою карьеру провел 41 бой, добившись 32 побед при девяти поражениях.