Поветкин остался без спарринг-партнеров - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
20 марта 2020 21:10БоксШарафудинов Виктор

Поветкин остался без спарринг-партнеров

Российский боксер готовится к бою с британцем Уайтом.

Поединок россиянина Александра Поветкина против британца Дилиана Уайта должен состояться 2 мая в Манчестере. Завтра Поветкин завершает первый этап подготовки в Сочи, однако возникли сложности с приездом иностранных спарринг-партнеров, с которыми ранее были достигнуты договоренности.

Об этом заявил менеджер Поветкина Дмитрий Иванов. Его слова были опубликованы в инстаграме промоутерской компании «Мир Бокса»:

«Как и следовало ожидать, пандемия коронавируса влияет не только на проведение самих боксерских поединков, но и на подготовку к ним. Через десять дней Александру надо начинать спарринги, были выбраны иностранные боксеры, похожие по стилю на Уайта, достигнуты договоренности, но из-за закрытия границ, они не могут приехать в Россию. Сейчас будем искать выход из ситуации, подбирать подходящих спарринг-партнеров у нас в России, и конечно остается открытым вопрос с проведением боя назначенного на 2 мая, против Дилиана Уайта и тут все зависит от властей Великобритании и ситуации в стране».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

📌Дмитрий Иванов: ищем новых спарринг-партнёров ⠀ 21 марта @povetkinalexandr завершает первый этап подготовки в Сочи, и после недельного отдыха команда по плану приступает к спаррингам, но возникли сложности с приездом иностранных спарринг-партнеров, с которыми была достигнута соответствующая договоренность. ⠀ «Как и следовало ожидать, пандемия коронавируса влияет не только на проведение самих боксерских поединков, но и на подготовку к ним, — менеджер Поветкина @dmitry_wb_pkp Через десять дней Александру надо начинать спарринги, были выбраны иностранные боксеры, похожие по стилю на Уайта, достигнуты договоренности, но из-за закрытия границ, они не могут приехать в Россию. Сейчас будем искать выход из ситуации, подбирать подходящих спарринг-партнеров у нас в России, и конечно остается открытым вопрос с проведением боя назначенного на 2 мая, против Дилиана Уайта и тут все зависит от властей Великобритании и ситуации в стране». ⠀ #WhytePovetkin #covid_19

Публикация от World of Boxing Promotions (@worldofboxingpromotions)

В активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья на профессиональном ринге. 31-летний Уайт одержал в 28 поединках 27 побед (18 нокаутом), потерпев одно поражение.

Последний бой россиянин провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории. Поединок завершился ничейным результатом.

Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов понабивал рулон туалетной бумаги, бросив вызов Медведеву, Дзюбе, Черышеву и Смолову (видео) Теннисный сезон приостановлен до лета, ATP и WTA отменили восемь турниров Андрей Рублев: Лучше провести «Ролан Гаррос» немного позже, чем вообще его не сыграть
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев
Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Евгений Ловчев: И Лев Иваныч сказал: «Не дергайте Анзора» Сегодня исполняется 30 лет со дня смерти Льва Яшина. Наш обозреватель вспоминает, как впервые познакомился с вратарем в сборной СССР и как Лев Иванович спас мексиканского полицейского от увольнения. 20.03.2020 12:00 Футбол
Сергей Шахрай: Талант Валиевой требует бережного отношения, у нее уже было два перелома Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой на юношеском чемпионате мира по фигурному катанию 08.03.2020 14:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Григорий Иванов: Истекающие в мае контракты игроков надо продлевать автоматом Президент «Урала» высказался о финансовых проблемах, с которыми столкнуться клубы РПЛ из-за паузы в чемпионате. 19.03.2020 18:30 Футбол Григорьевская Юлия
Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья
Что, где, когда. Гид по турниру UFC 248, где Адесанья подерется с Ромеро, а Чжан — с Еджейчик 8 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 248. «Советский спорт» сделал для вас небольшой гид по бойцовскому шоу. 07.03.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей
Новости
21:44 Футбол Сетьен продолжит работать в «Барселоне» в следующем сезоне
21:44 Биатлон Светлана Ишмуратова: Спортсменам нужно меньше зависать в соцсетях
21:29 Футбол «Барселона» интересуется двумя полузащитниками чемпионата Франции
21:22 Футбол «Матч ТВ» будет показывать чемпионат Белоруссии
21:12 Футбол Роберт Левандовски: Роналду и Рамос звали меня в «Реал»
21:10 Бокс Поветкин остался без спарринг-партнеров
20:58 Футбол «Наполи» составит конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за Кастровилли
20:52 Спортивная гимнастика Алия Мустафина: У Байлз такая база, что ее не обыграть, она может и не выступать
20:43 Футбол Экс-игрок «Арсенала» Мерсон: «Манчестер Юнайтед» нуждается в Обамеянге
20:36 Бокс Александр Усик: Задумаюсь о карьере в голливудском кино, когда надоест бокс
20:20 Футбол Юрий Белоус: Наш чемпионат, вне всяких сомнений, будет доигран
20:11 Лыжный спорт Александр Большунов: Перед Олимпиадой-2018 я не думал о том, под каким флагом буду стартовать
19:59 Футбол УЕФА может пересмотреть правила финансового Fair Play
19:58 Футбол Санчо признан лучшим игроком чемпионата Германии в феврале
19:47 Теннис Хачанов понабивал рулон туалетной бумаги, бросив вызов Медведеву, Дзюбе, Черышеву и Смолову (видео)
19:45 Футбол Агенты Лемара встречались с представителями «Манчестер Юнайтед»
19:31 Футбол Михаил Вартапетов: В коронавирусе вообще нет ничего страшного
19:31 Футбол «Эвертон» может приобрести Кальехона
19:28 Футбол Рами опроверг слухи о том, что собирается покинуть «Сочи» из-за коронавируса
19:16 Футбол Эмерик Лапорт: Будет очень неприятно, если «Ман Сити» не сможет играть в Лиге чемпионов
В Кремле заявили, что цена на нефть ниже $25 – пока не катастрофа
Экономическое мракобесие: почему «Майский» уничтожает огурцы, а не раздает бедным
Парки, которые мы теряем: в Белгороде осталось очень мало зелёных зон
Неделя Ростова: школы на удаленке, партнёр по карантину для Лиман, эмиграция Мамаева
Уфимка из Италии рассказала, как жить в стране, где тысячи уже умерли от коронавируса
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика