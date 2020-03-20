Поветкин остался без спарринг-партнеров

Российский боксер готовится к бою с британцем Уайтом.
Поединок россиянина Александра Поветкина против британца Дилиана Уайта должен состояться 2 мая в Манчестере. Завтра Поветкин завершает первый этап подготовки в Сочи, однако возникли сложности с приездом иностранных спарринг-партнеров, с которыми ранее были достигнуты договоренности.
Об этом заявил менеджер Поветкина Дмитрий Иванов. Его слова были опубликованы в инстаграме промоутерской компании «Мир Бокса»:
«Как и следовало ожидать, пандемия коронавируса влияет не только на проведение самих боксерских поединков, но и на подготовку к ним. Через десять дней Александру надо начинать спарринги, были выбраны иностранные боксеры, похожие по стилю на Уайта, достигнуты договоренности, но из-за закрытия границ, они не могут приехать в Россию. Сейчас будем искать выход из ситуации, подбирать подходящих спарринг-партнеров у нас в России, и конечно остается открытым вопрос с проведением боя назначенного на 2 мая, против Дилиана Уайта и тут все зависит от властей Великобритании и ситуации в стране».
В активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья на профессиональном ринге. 31-летний Уайт одержал в 28 поединках 27 побед (18 нокаутом), потерпев одно поражение.
Последний бой россиянин провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории. Поединок завершился ничейным результатом.
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