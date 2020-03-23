Хабиб Нурмагомедов: UFC 249 - что ты такое? Боец смешанных единоборств признался, что не знает, состоится ли его бой против Тони Фергюсона, и где возможно проведение поединка.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов до сих пор находится в неведении, когда будет его следующий титульный бой, и где он может пройти.

Поединок россиянина с Тони Фергюсоном должен возглавить турнир UFC 249. Бой пройдет 18 апреля, место проведения пока под вопросом, в США его запретили.

«Пашем, и не можем понять, что происходит вообще. Где деремся и деремся ли вообще, а как на счет весогонки и место проведения боя? Такого я себе не представлял. UFC 249 — что ты такое? - написал Нурмагомедов в Instagram. Бой ранее переносился несколько раз по причине травм спортсменов. Сейчас же причина — пандемия коронавируса.

31-летний Нурмагомедов провел 28 боев в ММА, во всех одержав победы.У 36-летнего Фергюсона - 25 побед и три поражения.