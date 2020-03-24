Александр Усик: Предлагали лаве за сдачу финального боя на чемпионате мира Украинский боксер рассказал, как его пытались подкупить в Азербайджане.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик рассказал, что ему предлагали деньги, чтобы он проиграл финал чемпионата мира по боксу 2011-го года в Баку. В решающем поединке он встречался с азербайджанцем Теймуром Мамедовым.

«Ко мне пришли предлагать лаве. Я сказал такие слова: «У меня есть дочь Елизавета. Она вырастет, и будет у нее семья, у нее родятся дети, внуки мои. И внук будет ходить в школу, а ему кто-то скажет: «Твой дед продажный, на лаве повелся и продался, а мы так хотели, чтоб он нам золото привез», — приводит слова Усика Tribuna.com.

Боксер отметил, что в ответ заявил, что такой подход неприемлем, он долго шел к своему триумфу. По словам спортсмена, деньги для него не являются приоритетом.