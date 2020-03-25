Турецкий боксер и тренер сборной заразились коронавирусом В федерации подозревают, что заражение произошло в Лондоне во время отборочного турнира Олимпиады.

Boxing Scene сообщает, что в сборной Турции по боксу было зафиксировано два случая заражения COVID-19.

После того, команда вернулась из Лондона, где проходил отборочный турнир Олимпийских игр коронавирус диагностировали у боксера Серхата Гюлер и одного из тренеров Сейфуллы Думлупынара.

Вот, что сказано в заявлении Турецкой федерации бокса:

«Состояние Серхата Гюлера хорошее. Он находится в одной из больниц Стамбула и будет выписан через несколько дней. Наш тренер Сейфулла Думлупынар получает необходимое лечение в больнице Байбурта».