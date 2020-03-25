WBO отложила все соревнования по боксу до июня - Советский спорт
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25 марта 2020 16:39БоксТрофименко Кирилл

WBO отложила все соревнования по боксу до июня

Решение принято из-за вспышки пандемии коронавируса в мире.

Всемирная боксерская ассоциация (WBO) объявила о приостановлении всех соревнований под ее эгидой до июня этого года.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.

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