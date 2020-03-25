Джошуа ушел на самоизоляцию - Советский спорт
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25 марта 2020 17:58БоксТрофименко Кирилл

Джошуа ушел на самоизоляцию

Боксер контактировал с заболевшим коронавирусом британским принцем Чарльзом.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа ушел на самоизоляцию.

Как сообщает The Sun, такое решение спортсмен принял после того, как стало известно, что британский наследный принц Чарльз заразился коронавирусом. Джошуа ранее с ним встречался в честь Дня Содружества. Сам боксер не испытывает никаких симптомов заболевания.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.

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