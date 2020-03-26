Уайлдер и Фьюри могут провести третий поединок в октябре в Лас-Вегасе Ранее сообщалось, что бой должен состояться 18 июля.

Третий поединок между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри может пройти 3 октября.

Как сообщает The Athletic, местом проведения боя станет Лас-Вегас (США).

Напомним, 23 февраля Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде победил Уайлдера. Британец стал новым чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версии WBC.

31-летний Фьюри имеет на своем счету 30 побед (21 нокаутом) и одну ничью в 31 бое.

34-летний Уайлдер потерпел первое поражение в профессиональной карьере. В 44 поединках американец одержал 42 победы (41 нокаутом), еще один бой завершился вничью.

Добавим, что этот поединок стал вторым между боксерами. В декабре 2018 года бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи не смогли назвать победителя.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что организация хотела бы провести третий поединок между спортсменами.