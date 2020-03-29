Оскар Де Ла Хойа пожертвовал 250 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом Бывший чемпион мира по боксу Оскар Де Ла Хойа пожертвовал 250 тысяч долларов на борьбу с пандемией коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Всемирной боксерской организации (WBO), Оскар Де Ла Хойа и его жена Милли Корретхер пожертвовали 250 тысяч долларов в пользу организации Adventist Health White Memorial в Лос-Анджелесе, чтобы помочь больнице покрыть расходы, связанные с лечением COVID-19.

- Они очень хорошо заботились о моей матери, когда она боролась с раком молочной железы. В это тяжелое время White Memorial несет огромные расходы, поскольку продолжает оказывать необходимую нашему обществу помощь.

Я, Милли и наши дети жертвуем 250 тысяч долларов в White Memorial, чтобы помочь справиться с непредвиденными расходами. Я призываю знаменитостей, спортсменов, бизнесменов и общественных деятелей сделать пожертвование в пользу ближайшей местной больницы для оказания помощи во время кризиса.

Коронавирус быстро распространяется по стране. Те, кто работает в сфере здравоохранения - настоящие герои, заслуживающие нашей благодарности и восхищения. И это наш способ сказать спасибо, - приводит слова Де Ла Хойи пресс-служба WBO.

Напомним, что вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран.