Пакьао отправился на карантин Многократный чемпион мира по боксу контактировал с заболевшими коронавирусом.

Филиппинский боксер, бывший обладатель чемпионских поясов в нескольких весовых категориях по разным версиям, Мэнни Пакьяо вместе с семьей отправился на карантин.

Как сообщает Boxing Scene, нынешний 41-летний сенатор страны контактировал с людьми, у которых был обнаружен коронавирус. Среди них были и другие высокопоставленные политики.

Теперь знаменитый спортсмен находится в самоизоляции, как и его ближайшее окружение.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.