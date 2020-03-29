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29 марта 2020 10:12БоксТрофименко Кирилл

Пакьао отправился на карантин

Многократный чемпион мира по боксу контактировал с заболевшими коронавирусом.

Филиппинский боксер, бывший обладатель чемпионских поясов в нескольких весовых категориях по разным версиям, Мэнни Пакьяо вместе с семьей отправился на карантин.

Как сообщает Boxing Scene, нынешний 41-летний сенатор страны контактировал с людьми, у которых был обнаружен коронавирус. Среди них были и другие высокопоставленные политики.

Теперь знаменитый спортсмен находится в самоизоляции, как и его ближайшее окружение.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.

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