Бой Усик – Чисора перенесен из-за коронавируса На сегодняшний день от этой болезни скончались более 35 тысяч человек.

Поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, сообщает Matchroom Boxing.

Поединок должен был состояться 23 мая этого года в Лондоне.

Стоит отметить, что победитель этого боя сможет встретиться с британским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, и IBO Энтони Джошуа.

На счету 33-летнего Усика 17 побед в 17 поединках на профессиональном уровне, 16 из них он провел в первом тяжелом весе.

36-летний Чисора за свою карьеру провел 41 бой, добившись 32 побед при девяти поражениях.