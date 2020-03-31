Тренер клуба «Ахмат»: Емельяненко считает Грозный самым безопасным местом Спортсмен даже отказался от планов посетить Москву.

Тренер клуба «Ахмат» Мурад Бичуев рассказал, какой город боец смешанных единоборств Александр Емельяненко считает самым безопасным в разгар пандемии коронавируса.

«Изначально он планировал лететь в Москву, но потом передумал и решил остаться в Грозном. По его словам, это лучшее и безопасное место для того, чтобы переждать эпидемию коронавируса», — сказал Бичуев в интервью RT.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.