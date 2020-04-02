Денис Лебедев – о пандемии коронавируса: Сложившаяся ситуация научит нас ценить жизнь Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе российский боксер Денис Лебедев – о ситуации с коронавирусом.

- Как и все ответственные граждане, сейчас я нахожусь дома в Чехове. Есть, конечно, тревога за близких, за родных, но в целом не поддаюсь панике. Недавно прочитал новость, что у соперника Сергея Ковалева, Энтони Ярда, умер отец, и он призывал всех не рисковать и сидеть дома. Я присоединяюсь к его словам. Думаю, что сложившаяся ситуация научит нас ценить жизнь и такие моменты, как хорошая погода и здоровые дети рядом, - цитирует Лебедева RCC Boxing Promotions.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в стране из-за пандемии коронавируса до 30 апреля включительно с сохранением зарплаты.