Денис Лебедев – о пандемии коронавируса: Сложившаяся ситуация научит нас ценить жизнь - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 апреля 2020 17:26Бокс

Денис Лебедев – о пандемии коронавируса: Сложившаяся ситуация научит нас ценить жизнь

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе российский боксер Денис Лебедев – о ситуации с коронавирусом.

- Как и все ответственные граждане, сейчас я нахожусь дома в Чехове. Есть, конечно, тревога за близких, за родных, но в целом не поддаюсь панике. Недавно прочитал новость, что у соперника Сергея Ковалева, Энтони Ярда, умер отец, и он призывал всех не рисковать и сидеть дома. Я присоединяюсь к его словам. Думаю, что сложившаяся ситуация научит нас ценить жизнь и такие моменты, как хорошая погода и здоровые дети рядом, - цитирует Лебедева RCC Boxing Promotions.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в стране из-за пандемии коронавируса до 30 апреля включительно с сохранением зарплаты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

💬 Денис Лебедев: Сложившаяся ситуация научит нас ценить жизнь ⠀⠀ Экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев @denislebedev_official (32-3), выступающий в первом тяжелом весе, считает, что ситуация с распространением коронавируса изменит отношение людей к жизни. ⠀⠀ Об этом он рассказал в прямом эфире RCC Boxing Promotions. ⠀⠀ «Как и все ответственные граждане, сейчас я нахожусь дома в Чехове. Есть, конечно, тревога за близких, за родных, но в целом не поддаюсь панике. Недавно прочитал новость, что у соперника Сергея Ковалева, Энтони Ярда, умер отец, и он призывал всех не рисковать и сидеть дома. Я присоединяюсь к его словам. Думаю, что сложившаяся ситуация научит нас ценить жизнь и такие моменты, как хорошая погода и здоровые дети рядом», — говорит Лебедев. ⠀⠀ Напомним, что Денис Лебедев дважды выступал на турнирах RCC Boxing Promotions. В 2017 году он в поединке против Марка Фланагана защитил титул чемпиона мира WBA, а через год одержал победу над восьмым номером WBA Хизни Алтункая. ⠀⠀ #RCCboxing #ДенисЛебедев #vsenabox #оставайсядома

Публикация от RCC Boxing Promotions (@rccboxing)

Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Турнир ACA в Москве, где Емельяненко подерется с Исмаиловым, под угрозой срыва из-за коронавируса Вполне вероятно, что самое ожидаемое бойцовское шоу в России перенесут. 10.03.2020 21:30 ММА Ващенко Сергей
Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Кевин Ли: Много политики было в процессе организации боя с Махачевым и я выбрал Оливейру Американский боец Кевин Ли перед боем против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 170 дал небольшое интервью, в котором рассказал, почему отказался от поединка против россиянина Ислама Махачева. 14.03.2020 11:30 ММА Ващенко Сергей
Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Новости
17:46 Спортивная гимнастика У главного тренера сборной России по спортивной гимнастике диагностирован коронавирус
17:26 Бокс Денис Лебедев – о пандемии коронавируса: Сложившаяся ситуация научит нас ценить жизнь
17:01 Олимпиада Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до конца апреля
17:00 Спортивная гимнастика Валентина Родионенко: Всего в Новогорске выявлено 4 зараженных коронавирусом
16:52 Спортивная гимнастика Валентина Родионенко: Гимнасты сдали тесты, все разъехались по домам, что будет дальше - не знаем
16:46 Синхронное плавание Татьяна Данченко: С утра всех наших спортсменов распустили, про человека с коронавирусом не сообщали
16:32 Спортивная гимнастика Ирина Винер-Усманова: Заразился спортсмен из команды по спортивной гимнастике
16:26 Спортивная гимнастика Глава тренировочной базы «Новогорск»: У одного из спортсменов диагностирован коронавирус
16:19 Биатлон Мартен Фуркад: Очень хочу верить в то, что Логинов на самом деле хороший парень
15:53 Футбол Смолов рассказал, чем отличаются чемпионат России и Испании
15:28 Хоккей Робин Ленер: Что делает Швеция? Моя младшая сестра ходит в школу, а дома у нее больная мать
15:14 Футбол Александр Медведев: ЕСА рассматривает 15 июля как крайний срок возобновления сезона
15:00 Олимпиада Путин выступит с новым обращением к россиянам
14:58 Лыжный спорт Елена Вяльбе: У Большунова есть характер, и с этим нам повезло
14:51 ММА Георгий Кичигин подписан в ACA
14:41 Футбол Каллум Хадсон-Одои: У меня был вирус, который уже прошел, я в полном порядке
14:27 Футбол Оливер Кан: Правление, тренеры и игроки «Баварии» решили отказаться от 20 процентов зарплаты
14:11 Хоккей Джонатан Тэйвз - о пандемии коронавируса: Делайте, что должны делать, и мы через это прорвемся
13:55 Хоккей НХЛ не планирует тестировать всех игроков на коронавирус
13:53 Футбол Источник: Модрич рассчитывает до конца отработать контракт с «Реалом»
Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем
В Ростовской области ввели дополнительные меры защиты от коронавируса для заключенных
Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до 30 апреля
Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля
Путин продлил период нерабочих дней до 30 апреля
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика