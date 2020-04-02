Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до конца апреля Президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в стране из-за пандемии коронавируса до 30 апреля включительно с сохранением зарплаты.

- Нам надо понимать, что угроза сохраняется. Пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе в нашей стране. В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчерку, с сохранением за работниками их заработной платы, - сказал президент.

Первое обращение президента России к гражданам в связи с распространением коронавирусной инфекции состоялось 25 марта.