Бой Джошуа и Пулева официально перенесен Поединок должен был состояться 20 июня на арене «Тоттенхэма».

Бой британского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа против болгарина Кубрата Пулева был официально перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

Поединок должен был состояться 20 июня в Лондоне на арене футбольного клуба «Тоттенхэм». Новую дату боя промоутеры боксеров обсудят в ближайшее время.