Источник: Дочь Мэйвезера арестована за нападение с ножом на женщину О состоянии пострадавшей не сообщается.

Дочь известного американского боксера Флойда Мэйвезера Айянна находится в тюрьме по подозрению в нападении с ножом.

Об этом сообщает TMZ.

По информации источника, у Айянны произошел конфликт подругой рэпера NBA YoungBoy Лапаттрой Лашай Джейкобс, в результате которого Мэйвезер дважды ударила пострадавшую ножом.

Джейкобс была госпитализирована, о ее состоянии не сообщается.

Напомним, Мейвезер за свою карьеру одержал 50 побед (27-нокаутом) в 50 поединках.