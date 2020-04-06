Мэйвезер удалил все фото дочери, арестованной за нападение с ножом

Напомним, трагедия разыгралась накануне в доме рэпера в Хьюстоне: Айянна вступила в конфликт с Лапаттрой Джейкобс, ударив ту ножом на кухне. Получившей ранения женщине потребовалась госпитализация. А Айянну доставили в полицейский участок, после чего выпустили под залог.
Мэйвезер отреагировал на инцидент удалением всех фото с дочерью из своего инстаграма. Для живой легенды профессионального бокса 2020 год складывается крайне неудачно. В марте в течение одной недели скончались его дядя и бывшая супруга, подарившая Флойду троих детей.
Почему Фетисов не предлагал госкорпорациям США финансировать НХЛ? Вячеслав Фетисов – выдающийся хоккеист. В мировой истории из защитников разве что Бобби Орр мог бы с ним сравниться. 02.04.2020 18:30 Хоккей Славин Виталий Самый скандальный спорт в России. Почему биатлон, а не что-то другое? После открытого письма ветеранов и тренеров, призвавших к отставке президента СБР Владимира Драчева, возник вопрос: как вышло, что именно биатлон у нас трясет чаще всего? 02.04.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев Леонид Слуцкий: Люблю Дзюбу чуть меньше, чем он меня Главный тренер «Рубина» провел часовую беседу в прямом эфире инстаграма Нобеля Арустамяна. Было интересно. 04.04.2020 23:00 Футбол Сергеев Иван Говорун в осином гнезде. Наш биатлон доедает Драчева – и ждет новых жертв Письмо тренеров и ветеранов, где те настоятельно советуют президенту СБР Владимиру Драчеву подать в отставку, вряд ли может кого-то чем-то удивить. 01.04.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай Пиво и потолок – антивирусные средства для российского футбола Какие меры помогут российскому чемпионату пережить кризис и остаться конкурентным турниром. 05.04.2020 11:51 Футбол Кузнецов Дмитрий Олимпиаду будут переносить, бой Хабиба пройдет без зрителей В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 24.03.2020 07:00 ММА Кузнецов Дмитрий Хороший мужик, но не орел. Почему Драчева попросили уйти с должности президента СБР Сегодня было обнародовано открытое письмо ветеранов биатлона к президенту СБР Владимиру Драчеву с просьбой покинуть свой пост.
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