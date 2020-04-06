Мэйвезер удалил все фото дочери, арестованной за нападение с ножом Дочь знаменитого американского боксера Флойда Мэйвезера Айянна нанесла ранения подруге рэпера YoungBoy.

Напомним, трагедия разыгралась накануне в доме рэпера в Хьюстоне: Айянна вступила в конфликт с Лапаттрой Джейкобс, ударив ту ножом на кухне. Получившей ранения женщине потребовалась госпитализация. А Айянну доставили в полицейский участок, после чего выпустили под залог.

Мэйвезер отреагировал на инцидент удалением всех фото с дочерью из своего инстаграма. Для живой легенды профессионального бокса 2020 год складывается крайне неудачно. В марте в течение одной недели скончались его дядя и бывшая супруга, подарившая Флойду троих детей.