Фьюри – о бое с Уайлдером: Ожидал увидеть зверя, а это был один из самых легких боев в моей карьере Поединок состоялся 23 февраля и завершился нокаутом для американского боксера.

Чемпион мира по версии WBC Тасон Фьюри не стал скрывать, что удивлен выступлением американца Деонтея Уайлдера, отметив, что его соперник вышел на ринг не в самой лучшей форме.

«Честно говоря, он разочаровал. Я тренировался и работал, чтоб показать свой класс и превосходство. Я готовился к встрече с самым лучшим нокаутером планеты. Разумеется, я не ожидал такой развязки.

Не знаю, но мне кажется, что это был не тот Уайлдер. Коненчо, после боя он придумал множество отговорок, но часть из них действительно была правда. Я ожидал увидеть зверя, а это был один из самых легких боев в моей карьере», – цитирует британца talkSPORT.

Ранее сообщалось, что боксеры проведут третий бой. Он состоится в США и пройдет осенью 2020 года.