Александр Поветкин: Усик может устроить переполох в тяжелом весе Ранее украинец выиграл Всемирную боксерскую суперсерию (WBSS) и стал Олимпийским чемпионом в Лондоне (2012).

Российский боксер Александр Поветкин рассказал о своем отношении к представителям Украины – Александру Усику и Василию Ломаченко.

«Я хорошо отношусь к Усику. Это хороший парень и сильный боксер. В тяжелом весе он может устроить переполох. Если говорить о его шансах в потенциальном бою с Энтони Джошуа, то мне трудно их оценивать. Но я однозначно буду болеть за Усика.

Также я хорошо отношусь к Василию Ломаченко. Между Флойдом Мейвезером и Ломаченко я всё-таки выберу Ломаченко», – сказал россиянин в эфире Instagram-аккаунта промоутерской компании «Мир бокса».

На счету 33-летнего Усика 17 побед в 17 поединках на профессиональном уровне, 16 из них он провел в первом тяжелом весе. Этим летом ему предстоит бой в супертяжелом весе против британца Дерека Чисоры.