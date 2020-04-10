Сальвадорский боксер погиб в результате вооруженного нападения Алексис Навидад скончался от полученных ран в возрасте 22 лет.

Essentially Sports сообщает, что сальвадорский боксер Алексис Навидад погиб в результате вооруженного нападения в возрасте 22 лет.

На боксера напали с оружием возле его дома в столице Сальвадора Сан-Сальвадоре. От полученных огнестрельных ранений Навидад скончался. Помимо спортсмена преступники ранили еще двух человек.

Инцидент прокомментировал президент Национального института спорта Сальвадора Ямил Букеле, заявив, что Навидад не был связан с какой-либо преступной деятельностью.

На профессиональном уровне Алексис успел провести только один поединок, победив в 2017 году своего соотечественника Антонио Галеано.