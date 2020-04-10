Сальвадорский боксер погиб в результате вооруженного нападения

Essentially Sports сообщает, что сальвадорский боксер Алексис Навидад погиб в результате вооруженного нападения в возрасте 22 лет.
На боксера напали с оружием возле его дома в столице Сальвадора Сан-Сальвадоре. От полученных огнестрельных ранений Навидад скончался. Помимо спортсмена преступники ранили еще двух человек.
Инцидент прокомментировал президент Национального института спорта Сальвадора Ямил Букеле, заявив, что Навидад не был связан с какой-либо преступной деятельностью.
На профессиональном уровне Алексис успел провести только один поединок, победив в 2017 году своего соотечественника Антонио Галеано.
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